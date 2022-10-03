Кадыров заявил, что отправил своих несовершеннолетних детей в зону СВО в Украине
2022-10-03
12:42
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке своих несовершеннолетних детей в Украину.
Рамзан Кадыров в своем официальном телеграм-канале разместил видео, на котором его лети проходят боевую подготовку.
По словам главы Чеченской республики, не смотря на то, что все трое несовершеннолетние, они отправятся в зону специальной военной операции.
Более того, Кадыров отметил, что их отправят на наиболее тяжелые участки фронта.
"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", - написал Кадыров.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации
Минобороны ЛНР: Украинские войска попали в окружение в Луганской области
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»
Шоумен Исаев рассказал, почему Михалкова ушла из шоу Уральские пельмени на самом деле
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса