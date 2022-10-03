Кадыров заявил, что отправил своих несовершеннолетних детей в зону СВО в Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке своих несовершеннолетних детей в Украину.

Рамзан Кадыров в своем официальном телеграм-канале разместил видео, на котором его лети проходят боевую подготовку.

По словам главы Чеченской республики, не смотря на то, что все трое несовершеннолетние, они отправятся в зону специальной военной операции.

Более того, Кадыров отметил, что их отправят на наиболее тяжелые участки фронта.

"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", - написал Кадыров.