Полковник США Макгрегор предупредил НАТО об исчезновении из-за войны с РФ
2022-10-03
12:42
Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор утверждает, что военный блок НАТО может прекратить своё существование.
В понедельник телеканал Fox News опубликовал репортаж с экс-полковником Соединённых Штатов Дугласом Макгрегором, который утверждает, что стремление некоторых стран НАТО войти в состояние военного конфликта с Россией может привести к исчезновению всего военного блока.
По мнению Макгрегора, главой страной-подстрекательницей к войне с РФ является Польша, однако не все в Североатлантическом альянсе разделяют её устремления на эскалацию в отношениях с Москвой. Также Дуглас Макгрегор отметил, что жители Германии тоже не желают ввязываться в противостояние с российской армией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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