Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор утверждает, что военный блок НАТО может прекратить своё существование.

В понедельник телеканал Fox News опубликовал репортаж с экс-полковником Соединённых Штатов Дугласом Макгрегором, который утверждает, что стремление некоторых стран НАТО войти в состояние военного конфликта с Россией может привести к исчезновению всего военного блока.

По мнению Макгрегора, главой страной-подстрекательницей к войне с РФ является Польша, однако не все в Североатлантическом альянсе разделяют её устремления на эскалацию в отношениях с Москвой. Также Дуглас Макгрегор отметил, что жители Германии тоже не желают ввязываться в противостояние с российской армией.