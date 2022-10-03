Кёниг объяснил отказ НАТО от оказания военной помощи Украине
2022-10-03
12:58
Немецкий политик Рюдигер Кениг утверждает, что НАТО не намерено оказывать военную помощь Киеву, поскольку Украина не член организации.
3 сентября постоянный представитель Германии при Североатлантическом альянсе Рюдигер Кениг публично заявил, что НАТО не обязано оказывать прямую военную помощь украинскому государству, поскольку Украине не является официальным членом данного оборонительного блока.
По словам Кенига, если Североатлантический альянс вступит в военный конфликт на стороне ВСУ, то из-за Киева в боевые действия будут вовлечены тридцать государств НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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