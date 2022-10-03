Dagens Nyheter: ВМС Швеции были возле «Северных потоков» незадолго до взрывов
2022-10-03
13:02
Шведские корабли проплывали в районе пролегания российских "Северных потоков" накануне утечки газа в Балтийском море.
Днём 3 октября газета Dagens Nyheter сообщила, что корабль военно-морских сил Швеции заходил в зону Балтийского моря, где проложены российские газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", за несколько дней до того, как на данных газопроводах обнаружили повреждения и утечку газа в водоём.
В пресс-службе ВМС Швеции утверждают, что их военное судно действительно было в акватории Балтийского моря, однако оно вело мониторинг и не имеет отношения к диверсиям на российских газопроводах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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