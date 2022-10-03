Нобелевская премия по медицине присуждена за исследования в области эволюции
2022-10-03
13:02
В этом году Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена шведскому ученому Сванте Паабо за его открытия в области эволюции человека.
Томас Перлманн, секретарь Нобелевского комитета, объявил лауреата в понедельник в Каролинском институте в Стокгольме, Швеция.
Паабо возглавил исследование, сравнивающее геном современных людей и наших ближайших вымерших родственников, неандертальцев и денисовцев, показывая, что между видами было смешение.
Премия в области медицины положила начало неделе объявлений о присуждении Нобелевской премии.
Во вторник она продолжается присуждением премии по физике, в среду - по химии, а в четверг - по литературе.
Нобелевская премия мира 2022 года будет объявлена в пятницу, а премия по экономике - 10 октября.
Опубликовано: Антон Райт
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