Нобелевская премия по медицине присуждена за исследования в области эволюции

В этом году Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена шведскому ученому Сванте Паабо за его открытия в области эволюции человека.

Томас Перлманн, секретарь Нобелевского комитета, объявил лауреата в понедельник в Каролинском институте в Стокгольме, Швеция.

Паабо возглавил исследование, сравнивающее геном современных людей и наших ближайших вымерших родственников, неандертальцев и денисовцев, показывая, что между видами было смешение.

Премия в области медицины положила начало неделе объявлений о присуждении Нобелевской премии.

Во вторник она продолжается присуждением премии по физике, в среду - по химии, а в четверг - по литературе.

Нобелевская премия мира 2022 года будет объявлена в пятницу, а премия по экономике - 10 октября.