Великобритания отказывается от снижения налогов для богатых, что вызвало потрясения на рынке

Британское правительство в понедельник отказалось от планов по снижению подоходного налога для самых высокооплачиваемых лиц.

“Я не могу поддержать отмену налога в 45 пенсов, когда медсестры изо всех сил пытаются оплачивать свои счета”, - заявила депутат от Тори Мария Колфилд.

Фунт вырос после заявления Квартенга примерно до 1,12 доллара — примерно до значения, которое он имел до объявления бюджета 23 сентября.