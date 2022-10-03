Великобритания отказывается от снижения налогов для богатых, что вызвало потрясения на рынке

2022-10-03

13:05

Британское правительство в понедельник отказалось от планов по снижению подоходного налога для самых высокооплачиваемых лиц.

“Я не могу поддержать отмену налога в 45 пенсов, когда медсестры изо всех сил пытаются оплачивать свои счета”, - заявила депутат от Тори Мария Колфилд.

Фунт вырос после заявления Квартенга примерно до 1,12 доллара — примерно до значения, которое он имел до объявления бюджета 23 сентября.

 

Опубликовано: Антон Райт

 

 













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