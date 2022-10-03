Лукашенко: разговоры о войне и мобилизации в России не принимаются

Александр Лукашенко призвал белорусских министров не обращать внимания на мобилизацию в России и продолжать выполнять свои рутинные задачи.

3 октября Александр Лукашенко провёл плановое совещание с белорусскими министрами, заявив им о том, что они обязаны выполнять свои обычные функции, поскольку Россия нуждается в поставках продукции из Беларуси, о чём белорусскому президенту недавно говорил лично Владимир Путин.

По словам Лукашенко, белорусские политики и предприниматели не должны участвовать в разговорах о том, что где-то идут боевые действия, проводится мобилизация, а на кого-то накладываются санкции Запада, поскольку производство Беларуси должно функционировать в штатном режиме, помогая России в программе импортозамещения.