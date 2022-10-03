Эмили Ратаковски раскритиковала новый фильм о Мэрилин Монро «Блондинка» за «фетишизацию женской боли»

Звезда фильма «Исчезнувшей» добавила, что и сама научилась превращать свою боль в товар, но уверена, что это должно измениться.

Супермодель и актриса Эмили Ротаковски призналась, что еще не видела фильм с Анной де Армас в роли культовой кинозвезды, но в своем аккаунте в TikTok раскритиковала фильм.

«Я много слышала о фильме «Блондинка», который я не видела, но не удивлена, узнав, что это еще одна лента, фетишизирующая женскую боль, даже после смерти», — отметила 31-летняя Ратаковски.

«Мы любим фетишизировать женскую боль. Посмотрите на Эми Уайнхаус. Посмотрите на Бритни Спирс. Посмотрите, как мы одержимы смертью [принцессы] Дианы. Посмотрите, как мы одержимы мертвыми девушками и серийными убийцами. Это сумасшедшая фетишизация женской боли и смерти», - заявила актриса.

Звезда фильма «Исчезнувшей» добавила, что сама научилась превращать свою боль в товар. «Я думаю, как женщина, я могу сказать за себя, я научилась фетишизировать свою собственную боль так, что это похоже на то, о чем можно позаботиться, это своего рода сексуально», - признала она.

И при этом добавила, что хочет, чтобы все это изменилось. Эмили отметила, что она поощряет женщин сдерживать свой гнев и объявляет остаток года своей «эпохой стерв».

«Я думала об этом, и вы знаете, что трудно фетишизировать? Гнев. Гнев трудно фетишизировать. Так что у меня есть предложение - объявить 2022-й годом стерв», — заявила Ратаковски.

Фильм, снятый Эндрю Домиником и основанный на романе Джойс Кэрол Оутс, рассказывает о беспокойной жизни и смерти Монро в возрасте 36 лет, получил сильные отзывы. Мнения зрителей при этом кардинально расходятся. Если одни от него в восторге, то другие считают "токсичным".