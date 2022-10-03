На своих лодках и гидроциклах волонтеры помогают в спасательных работах Иан

Спасение сотен людей, которые могут попасть в ловушку из-за наводнения. Нельзя было терять время.

“Как только взошло солнце, мы начали движение”, - сказал Стерн, который в прошлом году собрал поисково-спасательную команду под названием Project Dynamo, которая проводила операции в Афганистане, Украине, а теперь и во Флориде.

Проект "Динамо" спас более 20 человек, многие из них пожилые жители, которые оказались отрезанными, когда шторм 4-й категории смыл мост, соединяющий материковую часть Флориды с островом Санибел, серповидным участком песка, усыпанного ракушками, популярным среди туристов, в котором проживает около 7000 жителей.

По мере того, как местные власти продолжают доставать людей, изолированных на барьерных островах или захваченных паводковыми водами, другие, не желающие быть сторонними наблюдателями, вступают в действие, иногда рискуя собственной безопасностью или откладывая собственные потери и страдания, чтобы помочь официальным спасательным операциям.