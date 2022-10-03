Пугачёва получила новое нецензурное послание на здании Останкино
2022-10-03
13:15
Алла Пугачёва, покинувшая Россию, получила новое послание в бранной форме, размещённое на здании телецетра "Останкино". Суть сообщения в вопросе о том, зачем артистка приезжала в Россию.
Новое послание с употреблением бранных слов, адресованное именитой исполнительнице Алле Пугачевой, размещено на здании телецентра "Останкино".
Артистка прожила за рубежом несколько месяцев, вернулась в РФ в конце августа текущего года. Знаменитость пробыла в родном государстве только месяц, снова отбыв на чужбину в компании своих младших наследников.
Автор послания на здании телецентра в грубой форме задал вопрос исполнительнице по поводу её приезда домой: "Алла, так а *** (зачем.) ты вообще приезжала?".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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