Пугачёва получила новое нецензурное послание на здании Останкино

Алла Пугачёва, покинувшая Россию, получила новое послание в бранной форме, размещённое на здании телецетра "Останкино". Суть сообщения в вопросе о том, зачем артистка приезжала в Россию.

Новое послание с употреблением бранных слов, адресованное именитой исполнительнице Алле Пугачевой, размещено на здании телецентра "Останкино".

Артистка прожила за рубежом несколько месяцев, вернулась в РФ в конце августа текущего года. Знаменитость пробыла в родном государстве только месяц, снова отбыв на чужбину в компании своих младших наследников.

Автор послания на здании телецентра в грубой форме задал вопрос исполнительнице по поводу её приезда домой: "Алла, так а *** (зачем.) ты вообще приезжала?".