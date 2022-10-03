Начало октября означает сезон присуждения Нобелевских премий

Шесть дней, шесть премий, новые лица со всего мира пополнили самый элитный список ученых, писателей, экономистов и лидеров в области прав человека.

В этом году Нобелевский сезон стартует в понедельник с вручения премии в области медицины, за которой следуют ежедневные объявления: физика во вторник, химия в среду и литература в четверг.

Нобелевская премия мира 2022 года будет объявлена в пятницу, а премия по экономике - 10 октября.

Премии в области медицины, физики, химии, литературы и мира были учреждены по завещанию Альфреда Нобеля, богатого шведского промышленника и изобретателя динамита.

Первые награды были вручены в 1901 году, через пять лет после смерти Нобеля.

Каждая премия стоит 10 миллионов крон (почти 900 000 долларов) и будет вручена вместе с дипломом и золотой медалью 10 декабря - в день смерти Нобеля в 1896 году.

Премия по экономике, официально известная как премия Банка Швеции в области экономических наук в память об Альфреде Нобеле, была учреждена не Нобелем, а центральным банком Швеции в 1968 году.

В период с 1901 по 2021 год Нобелевские премии и премия по экономическим наукам присуждались 609 раз.

Нобелевская премия мира вручается в Норвегии, в то время как другие награды вручаются в Швеции. Так хотел Альфред Нобель.