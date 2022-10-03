МИД Польши подписал ноту в адрес ФРГ с требованием репараций

Глава МИД Польши Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за Вторую мировую войну.

3 октября РИА Новости сообщили о том, что Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту адресованную в МИД ФРГ с требованием от властей Германии материальных и нематериальных компенсаций за ущерб нанесенный ФРГ оккупацией Польши и компенсации жертвам и членам их семей.

Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 1,3 миллиона долларов в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнили, что еще в 1953 году польские власти официально отказались от выплат, также он отметил, что Берлин может пересмотреть имеющуюся немецко-польскую границу.