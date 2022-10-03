Мадам Ву, ресторатор голливудской элиты, умерла в 106 лет

Согласно новостному сообщению, Сильвия Ву, чей знаменитый ресторан в Южной Калифорнии привлекал крупнейших звезд Голливуда на протяжении четырех десятилетий, скончалась в возрасте 106 лет.

Ресторан Madame Wu's Garden на бульваре Уилшир в Санта-Монике стал популярным местом питания вскоре после его открытия в 1959 году, благодаря своей кухне и декору в стиле пагоды с нефритовыми статуями, каменным водопадом и фонтаном, наполненным кои.

Сама мадам Ву была известна тем, что носила шелковое платье до пола, попеременно приветствуя элиту Тинселтауна и поднимая трубку, чтобы принять заказы.

Она умерла 19 сентября, сообщила в субботу Los Angeles Times.

Мадам Ву сказала, что на открытие ресторана ее вдохновило то, что она приехала из Китая и нашла только тяжелые блюда, приготовленные по-кантонски.

“Рубите суи везде”, - пожаловалась она USA Today. “Все, что ты видишь, - это крошечные домики”.

В ресторане Madame Wu's Garden Мэй Уэст предпочитала холодный суп из дыни, Грегори Пек и Пол Ньюман наслаждались тостами с креветками и крабовыми слоями, а принцесса Монако Грейс предпочла жареную утку по-пекински, сообщает Los Angeles Times.