Мадам Ву, ресторатор голливудской элиты, умерла в 106 лет
2022-10-03
13:21
Согласно новостному сообщению, Сильвия Ву, чей знаменитый ресторан в Южной Калифорнии привлекал крупнейших звезд Голливуда на протяжении четырех десятилетий, скончалась в возрасте 106 лет.
Ресторан Madame Wu's Garden на бульваре Уилшир в Санта-Монике стал популярным местом питания вскоре после его открытия в 1959 году, благодаря своей кухне и декору в стиле пагоды с нефритовыми статуями, каменным водопадом и фонтаном, наполненным кои.
Сама мадам Ву была известна тем, что носила шелковое платье до пола, попеременно приветствуя элиту Тинселтауна и поднимая трубку, чтобы принять заказы.
Она умерла 19 сентября, сообщила в субботу Los Angeles Times.
Мадам Ву сказала, что на открытие ресторана ее вдохновило то, что она приехала из Китая и нашла только тяжелые блюда, приготовленные по-кантонски.
“Рубите суи везде”, - пожаловалась она USA Today. “Все, что ты видишь, - это крошечные домики”.
В ресторане Madame Wu's Garden Мэй Уэст предпочитала холодный суп из дыни, Грегори Пек и Пол Ньюман наслаждались тостами с креветками и крабовыми слоями, а принцесса Монако Грейс предпочла жареную утку по-пекински, сообщает Los Angeles Times.
Опубликовано: Антон Райт
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