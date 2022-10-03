Эротический календарь от Краснокамского завода прицепов: они заявляют, что это стоит увидеть не только водителям

Краснокамский ремонтно-механический завод (производитель прицепов «Экспедиция») продолжает радовать своих пользователей и клиентов небанальными сочетаниями.

Получилось весьма художественно — девушки изобразили своими телами запчасти, причем полуичлось весьма узнаваемо.

Помимо фотографий, в календаре есть информация о прицепах. Рядом с каждым снимком размещен QR-код, наведя на него смартфон, можно попасть на сайт с подробным описанием изображенной на фото детали: материала, толщины металла и так далее.

Вот самые интересные картинки, чтобы вы могли насладиться симбиозом балетного искусства и уральской тяжёлой промышленности.

Так выглядит противоударный задний бампер:

Каркас с аэродинамическим скосом:

А-образное дышло с удлинителем:

Двухосные прицепы - мечта любого водителя:

А это самое обычное болтовое соединение:

Запатентованная конструкция кронштейна подвески:

В наши непростые времена, когда красивые девушки уже изгнаны и со стендов автошоу, и со стартовой решетки Формулы 1, и с боксерских рингов, верность уральского завода традициям предков не может не радовать.