Эротический календарь от Краснокамского завода прицепов: они заявляют, что это стоит увидеть не только водителям

2022-10-03

13:36

Краснокамский ремонтно-механический завод (производитель прицепов «Экспедиция») продолжает радовать своих пользователей и клиентов небанальными сочетаниями.

Получилось весьма художественно — девушки изобразили своими телами запчасти, причем полуичлось весьма узнаваемо.

Помимо фотографий, в календаре есть информация о прицепах. Рядом с каждым снимком размещен QR-код, наведя на него смартфон, можно попасть на сайт с подробным описанием изображенной на фото детали: материала, толщины металла и так далее.

Вот самые интересные картинки, чтобы вы могли насладиться симбиозом балетного искусства и уральской тяжёлой промышленности.

 

Так выглядит противоударный задний бампер:

Эротический календарь от Краснокамского завода прицепов: это стоит увидеть

 

Каркас с аэродинамическим скосом:

Эротический календарь от Краснокамского завода прицепов: это стоит увидеть

 

А-образное дышло с удлинителем:

Эротический календарь от Краснокамского завода прицепов: это стоит увидеть

 

Двухосные прицепы - мечта любого водителя: 

Эротический календарь от Краснокамского завода прицепов: это стоит увидеть

 

А это самое обычное болтовое соединение:

Эротический календарь от Краснокамского завода прицепов: это стоит увидеть

 

Запатентованная конструкция кронштейна подвески:

Эротический календарь от Краснокамского завода прицепов: это стоит увидеть

В наши непростые времена, когда красивые девушки уже изгнаны и со стендов автошоу, и со стартовой решетки Формулы 1, и с боксерских рингов, верность уральского завода традициям предков не может не радовать.

Опубликовано: Антон Райт

 

 













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