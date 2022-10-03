Эротический календарь от Краснокамского завода прицепов: они заявляют, что это стоит увидеть не только водителям
2022-10-03
13:36
Краснокамский ремонтно-механический завод (производитель прицепов «Экспедиция») продолжает радовать своих пользователей и клиентов небанальными сочетаниями.
Получилось весьма художественно — девушки изобразили своими телами запчасти, причем полуичлось весьма узнаваемо.
Помимо фотографий, в календаре есть информация о прицепах. Рядом с каждым снимком размещен QR-код, наведя на него смартфон, можно попасть на сайт с подробным описанием изображенной на фото детали: материала, толщины металла и так далее.
Вот самые интересные картинки, чтобы вы могли насладиться симбиозом балетного искусства и уральской тяжёлой промышленности.
Так выглядит противоударный задний бампер:
Каркас с аэродинамическим скосом:
А-образное дышло с удлинителем:
Двухосные прицепы - мечта любого водителя:
А это самое обычное болтовое соединение:
Запатентованная конструкция кронштейна подвески:
В наши непростые времена, когда красивые девушки уже изгнаны и со стендов автошоу, и со стартовой решетки Формулы 1, и с боксерских рингов, верность уральского завода традициям предков не может не радовать.
Опубликовано: Антон Райт
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