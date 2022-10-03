Легостаев, попавший без вести, скрывал семью и двоих дочерей

Константин Легостаев, пропавший в Сочи свою личную жизнь особо не афишировал. Что удалось узнать о близких людях исчезнувшего музыканта?

Константин Легостаев держал свою личную жизнь в секрете.

Известно, что несколько лет назад он женился на своей нынешней супруге Виктории. Пара воспитывает 7-летнюю дочь Марию. У Константина также есть и старшая наследница Вероника, о матери которой ничего неизвестно.

Легостаев вспоминал: "Мы познакомились с ней в 2014-м. Ехали в поезде, я увидел ее и понял, что это мой человек. Но ее номер телефона я тогда не взял. Через полгода случайно встретились в кафе. Все сложилось хорошо".