Toyota Motor уверена, что указанные политиками сроки перехода на электромобили нереальны
2022-10-03
13:47
Крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota Motor является одновременно и главным сторонником выпуска гибридного транспорта.
Крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota Motor является одновременно и главным сторонником выпуска гибридного транспорта.
Однако, совершенно неожиданно для посторонних, руководство корпорации раскритиковало планы многих политиков в переходе транспорта на электричество. Это заявление озвучил гендиректор компании Акио Тоеда в конце сентября, выступая перед представителями прессы в Лас-Вегасе.
Топ-менеджер указал, что организация намерена потратить 28 млрд долларов на создание 30 моделей новых электромобилей. При этом, такие гиганты как Ford Motor и General Motors потратят еще больше.
Однако по словам господина Тоеды к переходу на электромобили не готовы ни экономика, ни инфраструктура даже в самых развитых странах.
Даже если важнейшие автопроизводители мира смогут кардинально нарастить выпуск электромобилей, все равно для них банально не хватит зарядных станций. И это проблема кардинальная, ведь она потребует наращивания выработки электроэнергии, причем добываемой экологически чистыми способами.
Опубликовано: Staalker
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации
Минобороны ЛНР: Украинские войска взяты в окружение в Луганской области и уничтожаются
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»
Шоумен Исаев рассказал, почему Михалкова ушла из шоу Уральские пельмени на самом деле
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса