Toyota Motor уверена, что указанные политиками сроки перехода на электромобили нереальны

Крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota Motor является одновременно и главным сторонником выпуска гибридного транспорта.

Крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota Motor является одновременно и главным сторонником выпуска гибридного транспорта.

Однако, совершенно неожиданно для посторонних, руководство корпорации раскритиковало планы многих политиков в переходе транспорта на электричество. Это заявление озвучил гендиректор компании Акио Тоеда в конце сентября, выступая перед представителями прессы в Лас-Вегасе.

Топ-менеджер указал, что организация намерена потратить 28 млрд долларов на создание 30 моделей новых электромобилей. При этом, такие гиганты как Ford Motor и General Motors потратят еще больше.

Однако по словам господина Тоеды к переходу на электромобили не готовы ни экономика, ни инфраструктура даже в самых развитых странах.

Даже если важнейшие автопроизводители мира смогут кардинально нарастить выпуск электромобилей, все равно для них банально не хватит зарядных станций. И это проблема кардинальная, ведь она потребует наращивания выработки электроэнергии, причем добываемой экологически чистыми способами.