Крашенинников: В состав России войдет еще и часть Николаевской области Украины

Депутат Государственной думы России Крашенинников сообщил подробности присоединения новых территорий.

Председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о подробностях присоединения к Российской Федерации новых областей.

По словам Крашенинникова, вместе с Херсонской областью в России присоединится и часть Николаевской области Украины.

"Херсонская область входит в состав РФ со Снигиревским и Александровским округами николаевской области Украины", - передает его слова "Интерфакс".

Также Павел Крашенинников добавил, что будут проходить консультации с жителями областей.