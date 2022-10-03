Крашенинников: В состав России войдет еще и часть Николаевской области Украины
2022-10-03
13:51
Депутат Государственной думы России Крашенинников сообщил подробности присоединения новых территорий.
Председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о подробностях присоединения к Российской Федерации новых областей.
По словам Крашенинникова, вместе с Херсонской областью в России присоединится и часть Николаевской области Украины.
"Херсонская область входит в состав РФ со Снигиревским и Александровским округами николаевской области Украины", - передает его слова "Интерфакс".
Также Павел Крашенинников добавил, что будут проходить консультации с жителями областей.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации
Минобороны ЛНР: Украинские войска взяты в окружение в Луганской области и уничтожаются
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»
Шоумен Исаев рассказал, почему Михалкова ушла из шоу Уральские пельмени на самом деле
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса