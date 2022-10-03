Кадыров отправляет своих сыновей в зону спецоперации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что трое его сыновей в ближайшее время примут участие в спецоперации на Украине.

Сегодня утром глава Чечни в своем телеграмм-канале заявил о том, что трое его несовершеннолетних детей скоро отправятся в зону боевых действий на Украине. По его словам, они будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения. Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины, подчеркнул глава Чеченской республики.

По словам Кадырова, его сыновьям Ахмату, Эли и Адаму сейчас 16, 15 и 14 лет соответственно и их военная подготовка началась с самого раннего детства. Их научили обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях и они готовы применить свои навыки в зоне СВО, утверждает глава региона.