Кадыров отправит своих сыновей в зону СВО РФ на Украине
2022-10-03
14:03
Несовершеннолетние Ахмат, Эли и Адам Кадыровы отправятся в зону проведения СВО РФ на Украине.
3 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал подписчикам, что его несовершеннолетние сыновья Ахмат, Эли и Адам «чуть ли не с малых лет» начали проходить военную подготовку и уже обладают всеми необходимыми для участия в сражениях навыками.
Кадыров заявил, что 16, 15 и 14-летние сыновья в ближайшее время оправятся в Донбасс, где «будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», сражаясь за Отечество и доказывая мировому сообществу, что возраст не является преградой для защиты своей Родины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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