Кадыров отправит своих сыновей в зону СВО РФ на Украине

Несовершеннолетние Ахмат, Эли и Адам Кадыровы отправятся в зону проведения СВО РФ на Украине.

3 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал подписчикам, что его несовершеннолетние сыновья Ахмат, Эли и Адам «чуть ли не с малых лет» начали проходить военную подготовку и уже обладают всеми необходимыми для участия в сражениях навыками.

Кадыров заявил, что 16, 15 и 14-летние сыновья в ближайшее время оправятся в Донбасс, где «будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», сражаясь за Отечество и доказывая мировому сообществу, что возраст не является преградой для защиты своей Родины.