Две звезды: Бейонсе разделила триумф своей сестры-композитора на большом вечере балета в Нью-Йорке

Соланж Ноулз написала музыку для ежегодного гала-концерта Fall Fashion Gala New York City Ballet.

Большой вечер Соланж Ноулз в балете стал для ее родных почти семейным. Поддержать 36-летнего композитора, написавшую музыку для ежегодного гала-концерта Fall Fashion Gala New York City Ballet в Линкольн-центре пришли многие ее родные.

Среди тех, кто появился на вечере, были старшая сестра автора музыки, певица Бейонсе, а также их мама Тина Ноулз-Лоусон.

«Подбадривать Соланж пришла ее сестра Бейонсе в сопровождении матери Тины Ноулз-Лоусон, - сообщили очевидцы. - Они проскользнули в аудиторию, когда свет был выключен, и выскользнули сразу после этого. Но, когда Соланж поклонилась, все увидели, как их телефоны загорелись в очень милом моменте «ты молодец, милая».

Позже Соланж поделилась целой галереей изображений, посвященных ее большой ночи. На одном фото она улыбается с большим букетом цветов. На другом - вместе с мамой и старшей сестрой.

Бейонсе тоже поделилась публикацией в честь своей Соланж. «Моя любимая сестра, нет слов, чтобы выразить мою гордость и восхищение тобой», — написала звезда.

К слову, младшая сестра известной американской певицы, танцовщицы, продюсера Бейонсе стала второй чернокожей женщиной за 74-летнюю историю труппы, составившей партитуру для NYCB. Первой была Лидо Пимьента в 2021 году.

Успех произведения, написанного Соланж Ноулз, был феноменальным.