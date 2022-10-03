Варум и Агутин покинули Россию, отправившись в Израиль

Анжелика Варум и её супруг Леонид Агутин замечены в одном из роскошных отелей Тель-а-вива.

Известные исполнители Анжелика Варум и Леонид Агутин покинули родное государство, направившись в Израиль. Об этом сообщает dni.ru.

В одном из дорогущих гостиниц столицы Израиля сотрудники узнали в постояльцах Варум и ее мужа и коллегу по сцене Агутина. Пара проходила регистрацию на ресепшене.

Информации о том, прибыла ли звёздная пара на чужбину ради гастролей, в отпуск или на ПМЖ, отсутствует.

Напомним, что в 2015 году знаменитости выступали с концертом в городе Хайфа.