Варум и Агутин покинули Россию, отправившись в Израиль
2022-10-03
14:08
Анжелика Варум и её супруг Леонид Агутин замечены в одном из роскошных отелей Тель-а-вива.
Известные исполнители Анжелика Варум и Леонид Агутин покинули родное государство, направившись в Израиль. Об этом сообщает dni.ru.
В одном из дорогущих гостиниц столицы Израиля сотрудники узнали в постояльцах Варум и ее мужа и коллегу по сцене Агутина. Пара проходила регистрацию на ресепшене.
Информации о том, прибыла ли звёздная пара на чужбину ради гастролей, в отпуск или на ПМЖ, отсутствует.
Напомним, что в 2015 году знаменитости выступали с концертом в городе Хайфа.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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