Биолог из Швеции Сванте Паабо стал Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине

2022-10-03

14:09

Специалист по эволюционной генетике заслужил почетную награду за труды, посвященные исследованию «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».

В работах Сванте Паабо можно найти ответы на вопросы: в чем уникальность современных людей и в чем их отличия от предков, заселяющих Землю тысячи лет назад.

Ученый создал новую научную дисциплину - палеогеномику. Биолог доказал, что Хомо сапиенс в ходе эволюции скрещивались с неандертальцами и денисовцами.

Следы этого и сегодня есть в ДНК, а гены вымерших предков оказывают влияние на физиологию современного человека.

Из сообщения Нобелевского комитета:

«Одним из таких примеров является денисовская версия гена EPAS1, которая дает преимущество при жизни на больших высотах и распространена среди современных тибетцев.

Другими примерами являются гены неандертальцев, которые влияют на наш иммунный ответ на различные типы инфекций»

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 













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