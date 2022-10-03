Биолог из Швеции Сванте Паабо стал Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине
2022-10-03
14:09
Специалист по эволюционной генетике заслужил почетную награду за труды, посвященные исследованию «геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».
В работах Сванте Паабо можно найти ответы на вопросы: в чем уникальность современных людей и в чем их отличия от предков, заселяющих Землю тысячи лет назад.
Ученый создал новую научную дисциплину - палеогеномику. Биолог доказал, что Хомо сапиенс в ходе эволюции скрещивались с неандертальцами и денисовцами.
Следы этого и сегодня есть в ДНК, а гены вымерших предков оказывают влияние на физиологию современного человека.
Из сообщения Нобелевского комитета:
«Одним из таких примеров является денисовская версия гена EPAS1, которая дает преимущество при жизни на больших высотах и распространена среди современных тибетцев.
Другими примерами являются гены неандертальцев, которые влияют на наш иммунный ответ на различные типы инфекций»
Опубликовано: Храмова Оксана
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