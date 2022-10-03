Лукашенко назначил экс-руководителя Минского моторного завода на пост министра промышленности

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, назначив нового министра промышленности, помощника главы государства и обновив местную вертикаль власти.

3 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко начал свою рабочую неделю с принятия кадровых решений, назначив на пост главы Министерства промышленности Беларуси Александра Рогожина, который с 2018 года по настоящее время занимает должность генерального директора Минского моторного завода.

Также Лукашенко принял решение назначить на должность помощника Президента Беларуси – инспектора по Гомельской области Сергея Бартоша, ранее занимавшего пост председателя Березовского райисполкома.

Помимо прочего Александр Лукашенко в ходе кадрового дня существенно обновил местную вертикаль власти, дав своё согласие на назначение новых глав райисполкомов и других чиновников.