Лукашенко назначил экс-руководителя Минского моторного завода на пост министра промышленности
2022-10-03
14:23
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, назначив нового министра промышленности, помощника главы государства и обновив местную вертикаль власти.
3 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко начал свою рабочую неделю с принятия кадровых решений, назначив на пост главы Министерства промышленности Беларуси Александра Рогожина, который с 2018 года по настоящее время занимает должность генерального директора Минского моторного завода.
Также Лукашенко принял решение назначить на должность помощника Президента Беларуси – инспектора по Гомельской области Сергея Бартоша, ранее занимавшего пост председателя Березовского райисполкома.
Помимо прочего Александр Лукашенко в ходе кадрового дня существенно обновил местную вертикаль власти, дав своё согласие на назначение новых глав райисполкомов и других чиновников.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор предупредил НАТО об исчезновении из-за войны с РФ
Лукашенко потребовал мобилизовать белорусских школьников и студентов
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году
Генерал США Петреус заявил, что если РФ применит ядерное оружие, то НАТО уничтожит российские войска и потопят Черноморский флот
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»