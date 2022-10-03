Поразительная клавиатура представленная японцами, на ней нет места для кота

2022-10-03

14:41

Филиал Google в Японии представил на суд потребителей компьютерную клавиатуру длиной 1,65 см, в которой клавиши разместили в один ряд.

Странная конструкция уже начинает раскручиваться посредством рекламы, причем аргументы у рекламщиков явно нестандартные. По их словам разработчики программ смогут использовать линейную клавиатуру для отыскания багов. А прочие пользователи в других целях: видимо в качестве линейки.

Другим козырем Gboard Bar, согласно ролику, явится увеличение личного пространства, коллеги по работе попросту не смогут разместиться слишком близко. А еще пользователю не нужно будет долго искать нужную клавишу.

Правда один из плюсов новой клавиатуры реально понятен многим владельцам компьютеров. Клавиатура имеет ширину в считанные сантиметры, поэтому коту на ней устроиться дремать просто невозможно.

Ну и последний аргумент для покупки новой клавиатуры это то, что пожилые люди смогут использовать ее вместо трости.

Опубликовано: Staalker

 

 













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