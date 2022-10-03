Сериал об американском маньяке-каннибале вызвал большой скандал

Против выступила и журналистка Энн Шварц, которая одной из первых рассказала об убийствах прототипа главного героя.

Сериал «Дамер — Монстр: история Джеффри Дамера» стал самым рейтинговым в США и мире. В его основу легла страшная история об американском серийном маньяке и каннибале, убившем 17 юношей и мужчин в 1978-1991 годах.

Но некоторые представители общественности после выхода шоу забили тревогу. По их мнению, драматизация таких ужасающих событий может иметь для семей жертв негативные последствия. Есть также мнение, что криминальных шоу стало слишком много.

Одним из голосов в негативной оценке шоу стал голос журналистки Энн Шварц, которая рассказала об убийствах Дамера в период своей работы репортером в Milwaukee Journal в 1991 году.

В новом интервью The Independent Шварц раскритиковала шоу по разным причинам. Она считает, что сериал «не имеет большого сходства с фактами дела».

Шварц также не согласна с решением шоу изобразить полицейских, расследующих дело, как гомофобных и расово предубежденных.

«Я провела с ними много времени, опрашивая людей, которые были на месте происшествия, — сказала она.- Опять же, это инсценировка, но в то время, когда правоохранительным органам не так просто завоевать доверие и купить поддержку сообщества, это не очень полезное представление».

Хотя Шварц понимает, что сериал Мерфи — это телешоу, созданное для развлекательных целей, она опасается, что зрители примут сериал за чистую монету и уйдут с ошибочным пониманием дела.