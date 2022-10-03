Сделка на 1 000 000 000 рублей: первый покупатель на замок Пугачёвой и Галкина в деревне Грязь нашёлся
2022-10-03
14:43
Покинувшая РФ певица Алла Пугачёва выставила на продажу свой особняк в деревне Грязь за 1 000 000 000 российских рублей. Оказывается, первый покупатель уже нашёлся.
Роскошный особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь не даёт соотечественникам покоя. Только недавно появилась информация, что Алла Борисовна выставила замок на продажу, запросив 1 000 000 000 российских рублей.
Не успела весть облететь все СМИ, как появились сведения о том, что на элитное жильё с цветущим садом уже нашелся покупатель.
По имеющимся данным, приобрести виллу желает крупный предприниматель бизнесмен, готовый выложить за неё целый миллиард.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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