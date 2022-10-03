Госдума единогласно ратифицировала вхождение в состав РФ новых регионов

2022-10-03

14:57

Депутаты Госдумы РФ единогласно проголосовали за вхождение в состав России республик Донбасса и освобождённых территорий.

3 октября председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что в ходе пленарного заседания Госдумы было принято единогласное решение о ратификации договора о вхождении в состав РФ четырёх новых регионов.

Володин отметил, что после вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут спасены «миллионы жизней людей от преступного киевского режима», который дискриминировал русскоязычное население на протяжении почти 9 лет.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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