На медиаэкране Останкино появилась новая оскорбительная надпись в адрес Пугачевой
2022-10-03
15:02
Такие гневные анонимные послания Алла Борисовна получает уже не в первый раз, кто и зачем "троллит" примадонну, пока неизвестно.
Началось все с "липового" анонса тура Аллы Пугачева по Донбассу, который появился на афише кинотеатра "Октябрь" после отъезда примадонны из России.
Выступления, якобы запланированные певицей, должны были пройти в украинских городах - Херсоне, Мелитополе, Донецке, Луганске, Мариуполе.
Фейковую афишу разместили 29 сентября недоброжелатели в ответ на пацифистские реплики артистки и вылет из страны.
Сегодня ночью история имела продолжение: на главной стене телецентра "Останкино" появилась оскорбительна надпись, адресованная Пугачевой.
Послание содержит нецензурную лексику, его суть сводится к следующему: зачем вообще певица приезжала в Россию?
Это уже не первое оскорбительное послание, отправленное таким образом Пугачевой.
Первая нецензурная надпись на фасаде Останкино высветилась 29 мая, когда артистка уехала с семьей из России. "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут ..."
Потом, после приезда в Москву, примадонну таким же способом (надписью на медиаэкране) спросили: где она потеряла Галкина.
Опубликовано: Храмова Оксана
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