На медиаэкране Останкино появилась новая оскорбительная надпись в адрес Пугачевой

Такие гневные анонимные послания Алла Борисовна получает уже не в первый раз, кто и зачем "троллит" примадонну, пока неизвестно.

Началось все с "липового" анонса тура Аллы Пугачева по Донбассу, который появился на афише кинотеатра "Октябрь" после отъезда примадонны из России.

Выступления, якобы запланированные певицей, должны были пройти в украинских городах - Херсоне, Мелитополе, Донецке, Луганске, Мариуполе.

Фейковую афишу разместили 29 сентября недоброжелатели в ответ на пацифистские реплики артистки и вылет из страны.

Сегодня ночью история имела продолжение: на главной стене телецентра "Останкино" появилась оскорбительна надпись, адресованная Пугачевой.

Послание содержит нецензурную лексику, его суть сводится к следующему: зачем вообще певица приезжала в Россию?

Это уже не первое оскорбительное послание, отправленное таким образом Пугачевой.

Первая нецензурная надпись на фасаде Останкино высветилась 29 мая, когда артистка уехала с семьей из России. "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут ..."

Потом, после приезда в Москву, примадонну таким же способом (надписью на медиаэкране) спросили: где она потеряла Галкина.