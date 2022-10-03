Госдума ратифицировала вхождение новых земель в состав России
2022-10-03
15:04
В Госдуме согласовали ратификацию договора о присоединении новых земель к Россси.
Российские депутаты единогласно согласовали ратификацию договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России.
"Госдума ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ", - пишут" Известия",
Ранее о намерении принять данные регионы в состав Российской Федерации заявил Владимир Путин.
В минувшую пятницу Путин подписал соответствующие документы с главами данных территорий. Церемония проходила в Кремле.
Опубликовано: Николай Скира
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