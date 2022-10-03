Госдума ратифицировала вхождение новых земель в состав России

В Госдуме согласовали ратификацию договора о присоединении новых земель к Россси.

Российские депутаты единогласно согласовали ратификацию договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья к России.

"Госдума ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ", - пишут" Известия",

Ранее о намерении принять данные регионы в состав Российской Федерации заявил Владимир Путин.

В минувшую пятницу Путин подписал соответствующие документы с главами данных территорий. Церемония проходила в Кремле.