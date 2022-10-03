Характеристики Pixel 7 и Pixel 7 Pro стали известны за несколько дней до официальной презентации

Хотя официальная презентация IP68 намечена только на 6 октября, с ними уже могут ознакомиться пользователи интернета.

На взгляд смартфоны весьма походят на предшествовавшие гаджеты. И Pixel 7, и Pixel 7 Pro имеют своей основой процессор Google Tensor G2, причем памяти будет много 128 и 256 гигабайт у каждой из версий.

Новые гаджеты Google будут снабжены пыле и влагозащитой согласно с протоколом IP68. Будет иметься возможность разблокирования по отпечатку пальца или лицу владельца.

Каждый из смартфонов прекрасно справится с фото и видеосъемкой, поскольку основная камера будет иметь 50 мегапикселей, вдобавок дополненная 12-мегапиксельным модулем широкого формата. Фронтальная камера 10,8 мегапикселя даст возможности записи 4К видео.

Pixel 7 и Pixel 7 Pro будут оснащены OLED экранами 6,3 и 6,7 дюйма соответственно. Также у первого из смартфонов имеется 8 гигабайт оперативки, а у второго 16 гигабайт. Ну и Pixel 7 Pro будет иметь оптический 5-кратный и 30-кратный цифровой зум.