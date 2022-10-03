«Газпром» сообщил о прекращении утечек газа из «Северных потоков»

Российская компания «Газпром» сообщила о стабилизации давления на трёх нитках «Северных потоков».

3 октября пресс-служба российской энергетической компании «Газпром» в своём официальном Telegram-канале сообщила о прекращении утечек газа из веток «Северного потока-1» и «Северного потока-2».

Отмечается, что давление в повреждённых в результате взрыва в Балтийском море ветках магистральных газопроводов «Северных потоков» стабилизировалось, специалисты «Газпрома» продолжают снижать давление, дабы провести доскональное обследование повреждённых участков веток и минимизировать потенциальные экологические риски.