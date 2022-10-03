Актер Джон Стамос рассказал, как арест за вождение в пьяном виде помог ему излечиться от зависимости

59-летняя звезда Голливуда признался, что его пьянство в какой-то момент стало настолько тяжелым, что он стал пассивно склонен к суициду.

Американский актер Джон Стамос рассказал о своей борьбе с алкоголизмом и аресте за вождение в нетрезвом виде.

59-летняя звезда Голливуда признался, что его пьянство в какой-то момент стало настолько тяжелым, что он стал пассивно склонен к суициду.

«Долгое время, когда я был не трезв, когда я был немощен, я думал: «Я сделал все это». Я не хотел убивать себя, но мне было все равно, умру ли я», — рассказал актер.

Несмотря на то, что Стамос знал, как его друзья и семья беспокоятся о его благополучии, он продолжал пить. Арест в 2015 году за вождение в нетрезвом виде помог ему вернуться к реальности.

"Знаете, в ту роковую ночь я сел в свою машину. Я думал, что могу водить, но на самом деле не мог. Мои пассажиры умоляли: «Дядя Джесси, остановись!». И я пошел на реабилитацию, это было самое сложное», — поделился он.

Стамос признал, что у него «синдром Питера Пэна», который он назвал «опасным». Взросление никогда не было его приоритетом, а молодость его внешности только мешала его зрелости.

Протрезвев, Стамос изменил ситуацию. Он женат на второй жене Кейтлин МакХью с 2018 года и теперь является отцом сына Билли. В эти дни у него совсем другая точка зрения. Он живет настоящим, но смотрит в будущее. Он также говорит, что надеется на большее количество детей.