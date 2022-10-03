Актер Джон Стамос рассказал, как арест за вождение в пьяном виде помог ему излечиться от зависимости
2022-10-03
15:42
59-летняя звезда Голливуда признался, что его пьянство в какой-то момент стало настолько тяжелым, что он стал пассивно склонен к суициду.
Американский актер Джон Стамос рассказал о своей борьбе с алкоголизмом и аресте за вождение в нетрезвом виде.
59-летняя звезда Голливуда признался, что его пьянство в какой-то момент стало настолько тяжелым, что он стал пассивно склонен к суициду.
«Долгое время, когда я был не трезв, когда я был немощен, я думал: «Я сделал все это». Я не хотел убивать себя, но мне было все равно, умру ли я», — рассказал актер.
Несмотря на то, что Стамос знал, как его друзья и семья беспокоятся о его благополучии, он продолжал пить. Арест в 2015 году за вождение в нетрезвом виде помог ему вернуться к реальности.
"Знаете, в ту роковую ночь я сел в свою машину. Я думал, что могу водить, но на самом деле не мог. Мои пассажиры умоляли: «Дядя Джесси, остановись!». И я пошел на реабилитацию, это было самое сложное», — поделился он.
Стамос признал, что у него «синдром Питера Пэна», который он назвал «опасным». Взросление никогда не было его приоритетом, а молодость его внешности только мешала его зрелости.
Протрезвев, Стамос изменил ситуацию. Он женат на второй жене Кейтлин МакХью с 2018 года и теперь является отцом сына Билли. В эти дни у него совсем другая точка зрения. Он живет настоящим, но смотрит в будущее. Он также говорит, что надеется на большее количество детей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
«Удел шакалов»: депутат ГД Милонов резко отреагировал на концерт Урганта и Меладзе в Ташкенте
Российский исполнитель Валерий Меладзе и ведущий ТВ и музыкант Иван Ургант вышли на сцену закрытого концерта в Ташкенте. По поводу выступления артистов высказался депутат Государственной думы России Виталий Милонов.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор предупредил НАТО об исчезновении из-за войны с РФ
Журналистка-диссидентка Овсянникова объявлена в федеральный розыск, она сбежала из страны
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году
МВД РФ объявило Овсянникову в розыск после её побега из-под домашнего ареста
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»