ФСБ России задержала агента СБУ из Херсона
2022-10-03
15:43
ФСБ России задержала завербованного СБУ жителя Херсона за шпионаж против российских Вооружённых сил.
3 октября пресс-служба Федеральной службы безопасности России сообщила о задержании завербованного агента украинских спецслужб, осуществлявшего шпионаж против Вооружённых сил РФ.
В ФСБ уточнили, что признавший свою вину задержанный двадцативосьмилетний харьковчанин передавал СБУ данные о перемещениях и пунктах временной дислокации российских военнослужащих, а также о ситуации в Харькове.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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