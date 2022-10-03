ФСБ России задержала агента СБУ из Херсона

ФСБ России задержала завербованного СБУ жителя Херсона за шпионаж против российских Вооружённых сил.

3 октября пресс-служба Федеральной службы безопасности России сообщила о задержании завербованного агента украинских спецслужб, осуществлявшего шпионаж против Вооружённых сил РФ.

В ФСБ уточнили, что признавший свою вину задержанный двадцативосьмилетний харьковчанин передавал СБУ данные о перемещениях и пунктах временной дислокации российских военнослужащих, а также о ситуации в Харькове.