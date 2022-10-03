Песков ответил на критику Кадырова в адрес российского военного руководства
2022-10-03
15:47
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов по поводу резкой критики главы Чечни Рамзана Кадырова о действиях российского военного руководства и применении ядерного оружия.
Песков сказал, что Кадыров внес существенный вклад в проведение спецоперации на Украине. Он также признал, что каждый глава региона вправе оценивать происходящее и высказывать свое мнение.
Однако он призвал руководителей избегать излишней эмоциональности в своих оценках. По словам Дмитрия Пескова, в сложных ситуациях нужно придерживаться объективности.
Что касается предложения Кадырова использовать ядерное оружие, Песков отметил, что такие действия могут предприниматься только на основе существующей доктрины, и другие подходы здесь недопустимы.
Ранее Рамзан Кадыров обвинил генерал-полковника Лапина в неправильных действиях, которые привели к отступлению российских войск из Красного Лимана.
Опубликовано: Светлана Репина
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