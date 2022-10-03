Bloomberg: европейцы проигнорировали требования властей и увеличили потребление газа
2022-10-03
16:01
Европейцы пренебрегли требованиями правительства и увеличили потребления газа этой осенью на 14,5%, что может стать проблемой с наступлением зимы.
3 октября обозреватель информационного агентства Bloomberg Хавьер Блас заявил, что европейские страны провалили свой первый тест на энергосбережение в преддверии грядущей зимы, увеличив потребление газа на 14,5% этой осенью.
Блас утверждает, что европейцы отказываются выполнять требование правительство касательно сокращения потребления «голубого топлива», в результате чего страны ЕС в январе столкнутся с серьёзными испытаниями.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
«Удел шакалов»: депутат ГД Милонов резко отреагировал на концерт Урганта и Меладзе в Ташкенте
Российский исполнитель Валерий Меладзе и ведущий ТВ и музыкант Иван Ургант вышли на сцену закрытого концерта в Ташкенте. По поводу выступления артистов высказался депутат Государственной думы России Виталий Милонов.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор предупредил НАТО об исчезновении из-за войны с РФ
В результате страшного пожара в мурманской квартире погибли несколько человек
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году
Журналистка-диссидентка Овсянникова объявлена в федеральный розыск, она сбежала из страны
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»