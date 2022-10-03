Bloomberg: европейцы проигнорировали требования властей и увеличили потребление газа

Европейцы пренебрегли требованиями правительства и увеличили потребления газа этой осенью на 14,5%, что может стать проблемой с наступлением зимы.

3 октября обозреватель информационного агентства Bloomberg Хавьер Блас заявил, что европейские страны провалили свой первый тест на энергосбережение в преддверии грядущей зимы, увеличив потребление газа на 14,5% этой осенью.

Блас утверждает, что европейцы отказываются выполнять требование правительство касательно сокращения потребления «голубого топлива», в результате чего страны ЕС в январе столкнутся с серьёзными испытаниями.