Bloomberg: европейцы проигнорировали требования властей и увеличили потребление газа

2022-10-03

16:01

Европейцы пренебрегли требованиями правительства и увеличили потребления газа этой осенью на 14,5%, что может стать проблемой с наступлением зимы.

3 октября обозреватель информационного агентства Bloomberg Хавьер Блас заявил, что европейские страны провалили свой первый тест на энергосбережение в преддверии грядущей зимы, увеличив потребление газа на 14,5% этой осенью.

Блас утверждает, что европейцы отказываются выполнять требование правительство касательно сокращения потребления «голубого топлива», в результате чего страны ЕС в январе столкнутся с серьёзными испытаниями.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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