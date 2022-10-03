Беларусь и Россия подписали договор об общих принципах налогообложения
2022-10-03
16:04
Беларусь и Россия подписали новые документы в рамках двухсторонней интеграции.
Республика Беларусь и Российская Федерация подписали новые документы по интеграции Союзного государства.
Как сообщает государственное информационное агентство БелТА передает, что со стороны Беларуси договор подписал Антон Силуанов, а со стороны России - Юрий Селиверстов.
"Договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам подписан министрами финансов Беларуси и России Юрием Селиверстовым и Антоном Силуановым", - передает БелТА.
Также отметим, что сейчас идут переговоры премьер-министров Беларуси и России.
Опубликовано: Николай Скира
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