Беларусь и Россия подписали договор об общих принципах налогообложения

2022-10-03

16:04

Беларусь и Россия подписали новые документы в рамках двухсторонней интеграции.

Республика Беларусь и Российская Федерация подписали новые документы по интеграции Союзного государства.

Как сообщает государственное информационное агентство БелТА передает, что со стороны Беларуси договор подписал Антон Силуанов, а со стороны России - Юрий Селиверстов.

"Договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам подписан министрами финансов Беларуси и России Юрием Селиверстовым и Антоном Силуановым", - передает БелТА.

Также отметим, что сейчас идут переговоры премьер-министров Беларуси и России.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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