Астронавтов NASA накормят личинками жуков

Такое предложение внесли ученые Таиланда. По их мнению, экзотическое питание позволит астронавтам оставаться сытыми во время длительных миссий.

Съедобных саго-червей предложили использовать таиландские ученые для питания астронавтов NASA. Такую альтернативу привычным блюдам они внесли в рамках конкурса американского космического ведомства по разработке меню для покорителей космоса.

По мнению специалистов, личинки червей могут выручить во время длительных полетов длиною до трех лет, когда нет возможности пополнить запасы с Земли. А у жуков-долгоносиков цикл воспроизводства в новых особях не нуждается в течение трех лет.

Саго-черви - личинки пальмового красного долгоносика, которые в ряде стран Юго-Восточной Азии считаются большим деликатесом. Мясо этих червей богато белками и жирами, их можно есть как в сыром виде, так и в жареном.

Для космоса также важно, что такой вид может существовать в замкнутом пространстве.

Ранее на МКС прошли успешные испытания по выращиванию рукколы, которая также может войти в рацион будущих покорителей Марса.