В Бельгии неожиданно отключился реактор на атомной станции

СМИ Бельгии сообщают, что на атомной электростанции Tihange-3 произошло незапланированное отключение одного реактора.

Причины этой ситуации пока неизвестны, их пытаются выяснить специалисты.

По данным энергетической компании Engie, произошла автоматическая остановка реактора из-за сработавших устройств защиты. Оборудование выключилось утром 3 октября.

Ранее на станции Tihange-2 останавливали реактор для проведения планового контроля. Эта станция должна быть выведена из эксплуатации к 1 февраля.