В Бельгии неожиданно отключился реактор на атомной станции
2022-10-03
16:23
СМИ Бельгии сообщают, что на атомной электростанции Tihange-3 произошло незапланированное отключение одного реактора.
Причины этой ситуации пока неизвестны, их пытаются выяснить специалисты.
По данным энергетической компании Engie, произошла автоматическая остановка реактора из-за сработавших устройств защиты. Оборудование выключилось утром 3 октября.
Ранее на станции Tihange-2 останавливали реактор для проведения планового контроля. Эта станция должна быть выведена из эксплуатации к 1 февраля.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
«Удел шакалов»: депутат ГД Милонов резко отреагировал на концерт Урганта и Меладзе в Ташкенте
Российский исполнитель Валерий Меладзе и ведущий ТВ и музыкант Иван Ургант вышли на сцену закрытого концерта в Ташкенте. По поводу выступления артистов высказался депутат Государственной думы России Виталий Милонов.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор предупредил НАТО об исчезновении из-за войны с РФ
В результате страшного пожара в мурманской квартире погибли несколько человек
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году
Журналистка-диссидентка Овсянникова объявлена в федеральный розыск, она сбежала из страны
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»