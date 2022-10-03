В Бельгии неожиданно отключился реактор на атомной станции

2022-10-03

16:23

СМИ Бельгии сообщают, что на атомной электростанции Tihange-3 произошло незапланированное отключение одного реактора.

Причины этой ситуации пока неизвестны, их пытаются выяснить специалисты.

По данным энергетической компании Engie, произошла автоматическая остановка реактора из-за сработавших устройств защиты. Оборудование выключилось утром 3 октября.

Ранее на станции Tihange-2 останавливали реактор для проведения планового контроля. Эта станция должна быть выведена из эксплуатации к 1 февраля. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 