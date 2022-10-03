Венгерская компания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа

Венгерская компания MVM сообщила, что договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежа за газ.

Портал Index.hu сегодня сообщил о том, что венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи с резкими колебаниями цен. Это сделано с целью оптимизации финансирования на предстоящий зимний период. Отмечается, что подобная мера направлена на смягчение влияния цен на мировом рынке

Энергокомпания также сообщила, что намерена изменить и улучшить мощности по хранению природного газа с целью более эффективного его использования. В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок.