Руководство Великобритании отказалось снижать налоги для богатых граждан страны
2022-10-03
16:34
Глава британского Минфина Квази Квартенг сообщил, что, по причине недовольства большинства населения, налоги для богатых остануться прежними.
Незадолго до этого Квази Квартенг представил парламенту "план поддержки" экономики страны, который предусматривал значительное снижение налогов.
Предлагалось отменить повышения налога на прибыль предприятий до 25 процентов с прежних 19 и снизить налоги с 45 процентов до 40 для граждан с годовым доходом выше 150 тысяч фунтов стерлингов.
Вторая часть плана в итоге была отменена. "Таким образом, я объявляю, что мы не отменим налоговую ставку в размере 45 процентов", - заключил Квартенг.
Опубликовано: Храмова Оксана
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