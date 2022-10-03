Песков раскритиковал Кадырова за негативные высказывания в адрес командования СВО

Дмитрий Песков ответил на критику Кадырова в адрес руководства спецоперации.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова Рамзана Кадырова, который критиковал командование российских войск.

Дмитрий Песков отметил, что глава Чеченской республики внес большой вклад в проведение специальной военной операции. Также он добавил, что Кадыров имеет полное право высказывать свое мнение.

При этом он заявил, что руководителям регионов следует проявлять больше сдержанности в своих высказываниях.

Прокомментировал Песков и призыв Кадырова использовать ядерное оружие. По словам Пескова, ядерное оружие будет применяться согласно доктрине.