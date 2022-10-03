Песков раскритиковал Кадырова за негативные высказывания в адрес командования СВО
2022-10-03
16:36
Дмитрий Песков ответил на критику Кадырова в адрес руководства спецоперации.
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова Рамзана Кадырова, который критиковал командование российских войск.
Дмитрий Песков отметил, что глава Чеченской республики внес большой вклад в проведение специальной военной операции. Также он добавил, что Кадыров имеет полное право высказывать свое мнение.
При этом он заявил, что руководителям регионов следует проявлять больше сдержанности в своих высказываниях.
Прокомментировал Песков и призыв Кадырова использовать ядерное оружие. По словам Пескова, ядерное оружие будет применяться согласно доктрине.
Опубликовано: Николай Скира
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