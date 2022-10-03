Ким Кардашьян выплатит госорганам США $1,26 млн за рекламу криптовалюты
2022-10-03
16:39
Знаменитость согласилась выплатить более 1,2 миллионов долларов комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
"Этот случай является напоминанием о том, что, когда звезды и инфлюенсеры продвигают инвестиционные продукты, включая криптовалютные активы, это не означает, что такие продукты подходят инвесторам, - отметил глава SEC Гэри Генслер. - Мы призываем инвесторов оценивать инвестиционные риски и возможности, исходя из собственных финансовых целей".
Кардашьян прорекламировала токен EthereumMax в прошлом году.
"Это не финансовый совет, но я просто делюсь тем, что мне рассказали друзья о токенах EthereumMax", - написала Ким Кардашьян в своем аккаунте в Instagram.
Она получила за размещение поста вознаграждение в размере $250 тыс., но скрыла этот факт.
Кардашьян придется выплатить 1,26 миллиона долларов, включая 260 000 долларов компенсации за незаконную сделку и штраф в 1 000 000 долларов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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