Литва высылает ременного поверенного в делах РФ Рябоконя

Литовские власти сочли временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя в Вильнюсе нежелательным лицом.

МИД Литвы в своем заявлении заявило, чтто это произолло из-за "действий и заявлений, несовместимыз со статусом дипломата".

У Рябоконя есть пять дней, чтобы покинуть страну.

"Литва приняла решение с учетом информации, предоставленной компетентными органами, что последние действия и заявления Рябоконя не соответствуют его дипломатическому статусу, считаются вмешательством во внутренние дела государства пребывания и, следовательно, нарушают Венскую конвенцию о дипломатические отношения", - сообщает МИД Литвы, заявление которого цитирует агентство Reuters.

Рябоконь возглавлял российскую дипломатическую миссию в Литве с апреля, когда Вильнюс выслал российского посла и понизил дипломатические отношения с этой страной в ответ на действия РФ в Украине.