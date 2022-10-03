Литва высылает ременного поверенного в делах РФ Рябоконя
2022-10-03
16:48
Литовские власти сочли временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя в Вильнюсе нежелательным лицом.
МИД Литвы в своем заявлении заявило, чтто это произолло из-за "действий и заявлений, несовместимыз со статусом дипломата".
У Рябоконя есть пять дней, чтобы покинуть страну.
"Литва приняла решение с учетом информации, предоставленной компетентными органами, что последние действия и заявления Рябоконя не соответствуют его дипломатическому статусу, считаются вмешательством во внутренние дела государства пребывания и, следовательно, нарушают Венскую конвенцию о дипломатические отношения", - сообщает МИД Литвы, заявление которого цитирует агентство Reuters.
Рябоконь возглавлял российскую дипломатическую миссию в Литве с апреля, когда Вильнюс выслал российского посла и понизил дипломатические отношения с этой страной в ответ на действия РФ в Украине.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
-
«Удел шакалов»: депутат ГД Милонов резко отреагировал на концерт Урганта и Меладзе в Ташкенте
Российский исполнитель Валерий Меладзе и ведущий ТВ и музыкант Иван Ургант вышли на сцену закрытого концерта в Ташкенте. По поводу выступления артистов высказался депутат Государственной думы России Виталий Милонов.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор предупредил НАТО об исчезновении из-за войны с РФ
В результате страшного пожара в мурманской квартире погибли несколько человек
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году
Журналистка-диссидентка Овсянникова объявлена в федеральный розыск, она сбежала из страны
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»