Журналистка-диссидентка Овсянникова объявлена в федеральный розыск, она сбежала из страны

Журналистка Марина Овсянникова была внесена в список лиц, разыскиваемых в России, согласно уведомлению, которое появилось в понедельник, 3 октября.

На сайте МВД России указано, что 44- летняя Марина Овсянникова находится в розыске в связи с возбужденным в ее отношении уголовным делом.

В августе ей было предъявлено обвинение в «распространении ложной информации» о российской армии. Преступление, которое наказывается 10 годами лишения свободы, с тех пор она должна была находится под домашним арестом до 9 октября.

Однако, как сообщил муж Овсянниковой, она с дочерью выехала за границу.