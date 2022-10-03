Журналистка-диссидентка Овсянникова объявлена в федеральный розыск, она сбежала из страны
2022-10-03
16:55
Журналистка Марина Овсянникова была внесена в список лиц, разыскиваемых в России, согласно уведомлению, которое появилось в понедельник, 3 октября.
На сайте МВД России указано, что 44- летняя Марина Овсянникова находится в розыске в связи с возбужденным в ее отношении уголовным делом.
В августе ей было предъявлено обвинение в «распространении ложной информации» о российской армии. Преступление, которое наказывается 10 годами лишения свободы, с тех пор она должна была находится под домашним арестом до 9 октября.
Однако, как сообщил муж Овсянниковой, она с дочерью выехала за границу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Журналистка-диссидентка Овсянникова объявлена в федеральный розыск, она сбежала из страны
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