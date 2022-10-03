В результате страшного пожара в мурманской квартире погибли несколько человек
2022-10-03
16:59
В коммунальной квартире в Мурманске сегодня ночью произошел пожар, в результате которого жертвами стали четыре человека.
Возгорание произошло на втором этаже дома 10 на улице Подстаницкого, сообщили в управлении по ГО ЧС и ПБ по Мурманской области.
По данным МЧС шесть человек спасены, 20 жильцов дома эвакуированы, восемь человек пострадали.
Следственный Комитет РФ по Мурманской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
По предварительным данным погибли трое мужчин и женщина.
Опубликовано: Храмова Оксана
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