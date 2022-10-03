В результате страшного пожара в мурманской квартире погибли несколько человек

В коммунальной квартире в Мурманске сегодня ночью произошел пожар, в результате которого жертвами стали четыре человека.

Возгорание произошло на втором этаже дома 10 на улице Подстаницкого, сообщили в управлении по ГО ЧС и ПБ по Мурманской области.

По данным МЧС шесть человек спасены, 20 жильцов дома эвакуированы, восемь человек пострадали.

Следственный Комитет РФ по Мурманской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

По предварительным данным погибли трое мужчин и женщина.