В результате страшного пожара в мурманской квартире погибли несколько человек

2022-10-03

16:59

В коммунальной квартире в Мурманске сегодня ночью произошел пожар, в результате которого жертвами стали четыре человека.

Возгорание произошло на втором этаже дома 10 на улице Подстаницкого, сообщили в управлении по ГО ЧС и ПБ по Мурманской области.

По данным МЧС шесть человек спасены, 20 жильцов дома эвакуированы, восемь человек пострадали.

Следственный Комитет РФ по Мурманской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

По предварительным данным погибли трое мужчин и женщина.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 