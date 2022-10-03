«Удел шакалов»: депутат ГД Милонов резко отреагировал на концерт Урганта и Меладзе в Ташкенте
2022-10-03
17:05
Российский исполнитель Валерий Меладзе и ведущий ТВ и музыкант Иван Ургант вышли на сцену закрытого концерта в Ташкенте. По поводу выступления артистов высказался депутат Государственной думы России Виталий Милонов.
Выступление Ивана Урганта и Валерия Меладзе в Ташкенте прокомментировал депутат ГД Виталий Милонов.
Политик резко отозвался об артистах: "Удел шакалов - трусливо прятаться в кустах на относительно безопасном расстоянии".
Милонов убеждён, что очень скоро знаменитости поймут, что даже на территории СНГ их популярность в разы меньше, чем в РФ.
Он также дал совет покинувшим страну известным личностям искать альтернативные способы заработков.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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