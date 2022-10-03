«Удел шакалов»: депутат ГД Милонов резко отреагировал на концерт Урганта и Меладзе в Ташкенте

2022-10-03

17:05

Российский исполнитель Валерий Меладзе и ведущий ТВ и музыкант Иван Ургант вышли на сцену закрытого концерта в Ташкенте. По поводу выступления артистов высказался депутат Государственной думы России Виталий Милонов.

Выступление Ивана Урганта и Валерия Меладзе в Ташкенте прокомментировал депутат ГД Виталий Милонов.

Политик резко отозвался об артистах: "Удел шакалов - трусливо прятаться в кустах на относительно безопасном расстоянии".

Милонов убеждён, что очень скоро знаменитости поймут, что даже на территории СНГ их популярность в разы меньше, чем в РФ.

Он также дал совет покинувшим страну известным личностям искать альтернативные способы заработков.

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 













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