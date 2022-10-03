Госдума ратифицировала договоры о присоединении 4 новых регионов к России
2022-10-03
17:41
Депутаты Госдумы ратифицировали пакет документов о вхождении новых территорий в состав РФ.
Вечером 3 октября стало известно, что в Государственной думе РФ завершилось голосование по вопросу ратификации договоров Владимира Путина о присоединении четырёх новых регионов к составу России. По итогам голосования все депутаты Госдумы высказались за ратификацию данных регионов.
В результате ратификации договоров Путина к России присоединились такие субъекты как Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Чарт продаж Steam демонстрирует лидерство Steam Deck и сомнительное качество FIFA 23
После подведения недельных итогов продаж выяснилось, что 18 недель подряд лидером остается консоль Steam Deck. Компанию ей в лидирующей тройке составили игровой симулятор FIFA 23 и знаменитая гонка Need for Speed Heat.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков подверг Кадырова критике за его высказывание о командовании СВО
Швеция будет изучать места порыва «Северного потока» с подводной лодки
Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации
В Западном военном округе Вооруженных Сил России сменился командующий
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году