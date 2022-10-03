Госдума ратифицировала договоры о присоединении 4 новых регионов к России

Депутаты Госдумы ратифицировали пакет документов о вхождении новых территорий в состав РФ.

Вечером 3 октября стало известно, что в Государственной думе РФ завершилось голосование по вопросу ратификации договоров Владимира Путина о присоединении четырёх новых регионов к составу России. По итогам голосования все депутаты Госдумы высказались за ратификацию данных регионов.

В результате ратификации договоров Путина к России присоединились такие субъекты как Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР.