Госдума ратифицировала договоры о присоединении 4 новых регионов к России

2022-10-03

17:41

Депутаты Госдумы ратифицировали пакет документов о вхождении новых территорий в состав РФ.

Вечером 3 октября стало известно, что в Государственной думе РФ завершилось голосование по вопросу ратификации договоров Владимира Путина о присоединении четырёх новых регионов к составу России. По итогам голосования все депутаты Госдумы высказались за ратификацию данных регионов.

В результате ратификации договоров Путина к России присоединились такие субъекты как Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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