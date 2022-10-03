Польша подписала дипломатическую ноту о возмещении со стороны ФРГ ущерба за годы Второй мировой войны
2022-10-03
17:42
Глава МИД Польши Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту о требованиях его страны о репарациях от Германии, сообщает дипведомство.
Нота будет передана в министерство иностранных дел в Берлине, заявил Рау в понедельник в Варшаве.
«Стороны должны предпринять немедленные шаги к постоянному, всеобъемлющему и окончательному юридическому и материальному урегулированию последствий немецкой агрессии и оккупации 1939–1945 годов», - говорится в документе.
Национально-консервативное правительство Польши ПиС в последние годы неоднократно поднимало вопрос о требованиях о возмещении ущерба. В начале сентября парламентская комиссия в Варшаве представила доклад, в котором ущерб, нанесенный Польше Второй мировой войной, оценивается более чем в 1,3 трлн евро.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок едет в Варшаву в понедельник. Там она примет участие в торжествах посольства Германии по случаю Дня германского единства и выступит с речью. Бербок встречается со своим коллегой Рау во вторник утром.
Федеральное правительство Германии отклоняет требование о возмещении ущерба. При этом оно ссылается на договор «Два плюс четыре» 1990 года о внешнеполитических последствиях единства Германии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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