В Румынии идут обыски подконтрольных «Газпрому» офисов по подозрению в шпионаже

2022-10-03

17:46

Вечером понедельника в румынской компании NIS Petrol начались санкционированные спецслужбами обыски.

3 октября местные СМИ Румынии сообщили, что в офисах компании NIS Petrol национальные силовые ведомства без предупреждения начали проводить обыски, которые были заранее санкционированы в негласном режиме. Известно, что корпорация NIS Petrol является подконтрольной "Газпромнефти" фирмой.

Примечательно, что румынские репортёры утверждают о связи начавшихся в NIS Petrol обысков с подозрением в шпионаже к сотрудникам данного нефтегазового концерна.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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