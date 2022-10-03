В Румынии идут обыски подконтрольных «Газпрому» офисов по подозрению в шпионаже
2022-10-03
17:46
Вечером понедельника в румынской компании NIS Petrol начались санкционированные спецслужбами обыски.
3 октября местные СМИ Румынии сообщили, что в офисах компании NIS Petrol национальные силовые ведомства без предупреждения начали проводить обыски, которые были заранее санкционированы в негласном режиме. Известно, что корпорация NIS Petrol является подконтрольной "Газпромнефти" фирмой.
Примечательно, что румынские репортёры утверждают о связи начавшихся в NIS Petrol обысков с подозрением в шпионаже к сотрудникам данного нефтегазового концерна.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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