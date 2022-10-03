Литва высылает поверенного в делах России Сергея Рябоконя из страны

2022-10-03

17:56

Литва объявила временно исполняющего обязанности поверенного в делах России Сергея Рябоконя нежелательным и выслала его из страны.

По требованию МИД в Вильнюсе дипломат Сергей Рябоконь должен покинуть балтийское государство в течение пяти дней.

Высылка в понедельник была оправдана недавними действиями и заявлениями мужчины, которые не были подробно описаны и которые «несовместимы с его дипломатическим статусом».

Они могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела страны пребывания и нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях, говорится в заявлении литовского МИД.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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