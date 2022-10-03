Литва высылает поверенного в делах России Сергея Рябоконя из страны
2022-10-03
17:56
Литва объявила временно исполняющего обязанности поверенного в делах России Сергея Рябоконя нежелательным и выслала его из страны.
По требованию МИД в Вильнюсе дипломат Сергей Рябоконь должен покинуть балтийское государство в течение пяти дней.
Высылка в понедельник была оправдана недавними действиями и заявлениями мужчины, которые не были подробно описаны и которые «несовместимы с его дипломатическим статусом».
Они могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела страны пребывания и нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях, говорится в заявлении литовского МИД.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Чарт продаж Steam демонстрирует лидерство Steam Deck и сомнительное качество FIFA 23
После подведения недельных итогов продаж выяснилось, что 18 недель подряд лидером остается консоль Steam Deck. Компанию ей в лидирующей тройке составили игровой симулятор FIFA 23 и знаменитая гонка Need for Speed Heat.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков подверг Кадырова критике за его высказывание о командовании СВО
Николай Цискаридзе признался, что благодарен Максиму Галкину за поддержку
Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации
Швеция будет изучать места порыва «Северного потока» с подводной лодки
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году