Литва высылает поверенного в делах России Сергея Рябоконя из страны

Литва объявила временно исполняющего обязанности поверенного в делах России Сергея Рябоконя нежелательным и выслала его из страны.

По требованию МИД в Вильнюсе дипломат Сергей Рябоконь должен покинуть балтийское государство в течение пяти дней.

Высылка в понедельник была оправдана недавними действиями и заявлениями мужчины, которые не были подробно описаны и которые «несовместимы с его дипломатическим статусом».

Они могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела страны пребывания и нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях, говорится в заявлении литовского МИД.